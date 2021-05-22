Provokatör Musab Turan'ın planlı sabotajını gözler önüne seren görüntüler

Anadolu Ajansı'nın (AA) iş akdine son verdiği muhabir görünümlü provokatör Musab Turan'ın kirli oyunu adım adım planladığı ortaya çıktı. Provokatör Turan'ın bakanlara yönelik skandal soruyu sormadan iki saat önce babası Ali Seydi Turan'ı çalıştığı kuruma gönderdiği (AA) masasındaki eşyaları ortada hiçbir şey yokken toplattığı kameralara yansıdı. Bu durum, sahnelenen tezgahın daha önceden planlanmış olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından görevine son verilen AA eski muhabiri Musab Turan, Bakan Varank ile Bakan Pakdemirli'nin İstanbul'da katıldığı toplantıdaki skandal sorusuyla büyük bir provokasyona imza atmıştı.



İş akdi feshedilen Turan'ın açıklamaları birçok kesim tarafından da tepki çekmişti.





Olayın planlı bir provokasyon olduğu tartışılırken, planı gözler önüne seren görüntüler de ortaya çıktı.





BABASI PROVOKASYONDAN ÖNCE AA'YA GELİP EŞYALARINI TOPLAMAK İSTEDİ

Görüntülerde babasının programdan iki saat önce ofise gelip, çocuğunun masasındaki eşyaları ortada hiçbir şey yokken toplamak istemesi, provokatif sorunun babasının ofise gelişinden iki saat sonra gerçekleşmesi planlanmış provokasyonu gözler önüne seriyor...





Muhabirin Babası Ali Seydi Turan, olaydan iki saat önce oğlunun eşyalarını almak için Anadolu Ajansı'nın Cevizlibağ'daki ofisine geldi.





BEYAZ POŞETLE EŞYA8LARI TESLİM EDİLDİ

Güvenliğe gelen baba oğlunun masasındaki eşyaları toplamak istedi. Güvenlik, babanın içeri girişine izin vermeyince Musab Turan, güvenliği aradı.



Güvenlik daha sonra beyaz bir poşetle babasına eşyaları teslim etti.





Provokatörün babası Ali Seydi Turan





PROVOKASYONU ADIM ADIM PLANLAMIŞ!

Musab Turan isimli provokatör, Bakan Varank ve Bakan Pakdemirli'nin katılacağı programının canlı yayın birimine önemli olduğunu ve canlı verilmesini istediği, sorumluluk alanı olmadığı için bu talebin geri çevrildiği öğrenildi.



"CANLI YAYIN OLMADI WEB'DEN AÇIN"

Ulusal kanallardan canlı yayın yapma planı bozulan Turan'ın ilgili birimden Web'den canlı yayın yapma isteğini belirttiği, buradan da geri çevrilince Periscope yayını talep ettiği ancak bu girişiminin de "yayın çakışması" nedeniyle başarısızlığa uğradığı ortaya çıktı.

Videonun işleyiş süreçlerine, yayınlanma aşamalarındaki prosedüre bakıldığında kirli algı oyununun bizzat AA muhabiri tarafından önceden planlandığı açıkça anlaşılıyor.





O MUHABİRİN ABİSİ VE ABLASI FETÖ BAĞLANTILI ÇIKTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'ndeki programında basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.



Toplantıyı takip eden Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın her iki bakana soru sormak için söz alıp İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan ifadeler kullandı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını dillendiren Turan'ın FETÖ bağlantıları olduğu öğrenildi.



Alınan bilgiye göre, muhabirin polis olan ağabeyi T.T'nin KHK ile ihraç edildiği, ablası B.U'nun ise ihraç edilen FETÖ'cülere ATM üzerinden kartsız para gönderdiği öğrenildi.