Prof. Dr. Necmi İlhan açıkladı: 'Aşı kartı', 'aşı pasaportu' olarak gösterilebilir

Tüm dünyada koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları hızla sürerken, "aşı pasaportu" tartışmaları da sürüyor. Avrupa Birliği ülkeleri aşı olanların seyahat edebilmesiyle ilgili olarak "aşı pasaportu" üzerine çalışma başlattı. Bilim Kurulu üyeleri de konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, e-Nabız uygulamasına eklenen yeni modül ile 'koronavirüs aşı kartı' oluşturulabildiğini, bu aşı kartının 'aşı pasaportu' olarak gösterilebileceğini söyledi.