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Prof. Dr. Necmi İlhan açıkladı: 'Aşı kartı', 'aşı pasaportu' olarak gösterilebilir

Prof. Dr. Necmi İlhan açıkladı: 'Aşı kartı', 'aşı pasaportu' olarak gösterilebilir
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Tüm dünyada koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları hızla sürerken, "aşı pasaportu" tartışmaları da sürüyor. Avrupa Birliği ülkeleri aşı olanların seyahat edebilmesiyle ilgili olarak "aşı pasaportu" üzerine çalışma başlattı. Bilim Kurulu üyeleri de konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, e-Nabız uygulamasına eklenen yeni modül ile 'koronavirüs aşı kartı' oluşturulabildiğini, bu aşı kartının 'aşı pasaportu' olarak gösterilebileceğini söyledi.


Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Covid-19 aşısı olanların seyahat edebilmesi için 'aşı pasaportu' üzerinde çalışma başlatırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, e-Nabız uygulamasına eklenen yeni modül ile 'koronavirüs aşı kartı' oluşturulabildiğini söyledi. İlhan, bu aşı kartının 'aşı pasaportu' olarak gösterilebileceğini belirtti. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın ise aşı pasaportunun 2023'ten önce uygulanabilmesinin zor olduğunu kaydetti.
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