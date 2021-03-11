Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ABD-Yunanistan yakınlaşmasını A Haber'de değerlendirdi: Karadeniz'i kontrol eden ülke Türkiye

Savunma ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Türkiye’nin Karadeniz ve Akdeniz’deki güvenliği sağladığını belirten Mesut Hakkı Caşın, "Biliyorsunuz Türk uçakları Karadeniz'de Amerikan uçaklarına yardım ediyor, Yunanistan mı yardım ediyor? Türk uçakları NATO uçaklarına havada yakıt ikmali yapıyor, Yunanistan'ın tankeri yok. Peki, Karadeniz'i kontrol eden kim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti" dedi.

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın açıklamaları şu şekilde:

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı tebrik ediyorum. Türkiye'yi çok iyi tanıyor, deneyimli bir diplomat. Ben bu tür atasözlerini çok seviyorum 'her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.' Blinken diyor ki; 'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki eylemlerinden kaygı duyuyoruz. Ankara, Yunanistan'a karşı provokatif eylemlerde bulundu.'' Sen bir defa müttefik bir ülkesin, Türkiye ve Yunanistan'la müttefik olman aynı zamanlara dayanıyor.

KARADENİZ'İ KONTROL EDEN ÜLKE TÜRKİYE

Neydi buradaki temel projeksiyon? Rusya'nın durdurulmasıydı. Biliyorsunuz Türk uçakları Karadeniz'de Amerikan uçaklarına yardım ediyor, Yunanistan mı yardım ediyor? Türk uçakları NATO uçaklarına havada yakıt ikmali yapıyor, Yunanistan'ın tankeri yok. Peki, Karadeniz'i kontrol eden kim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti.

SAPANLA MI VURACAKSINIZ RUSLARI?

Girit'te Amerikalılar atlama yaptılar. Ne atlaması? Oraya bir tane liman yapıyorlar. Gümülcine'ye liman yapıyorlar ayrıca silah verdiler. 1-2 senedir Yunanistan 5 kat savunma harcamasını arttırdı. Öbür taraftan ABD de aynı PKK/YPG'ye verdiği silahlar gibi onlara kara silahları verdi. İki sene önce helikopterler verildi. Fransa'da uçak alındı. Peki, gerekçe ne? Biz buradan Rus'u durduracağız. Kardeşim Rus'u durduracak olan Türkiye. Bu görev bütün Soğuk Savaş'ta Türkiye'ye verilmedi mi? NATO planlarında böyle değil mi? Yunanistan ancak boğazları geçerse bir şey yapabilir Rusya'ya. Ben şimdi Hava Kuvvetleri mensubu olarak soruyorum; 'Kırım'a konulan S-400 ve diğer füze sistemleri Girit'i vuruyor.' Sapanla mı vuracak Amerikalılar Rusları?