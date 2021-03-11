Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger A Haber'de değerlendirdi: Tüm dünya bölgede Türkiye'siz adım atılamayacağını gördü

Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ Suriye ve Libya'da attığı adımları değerlendirdi. Ülger, "Bölgede Türkiye’siz adım atılamayacağını tüm dünya gördü" dedi.

Ege'den Doğu Akdeniz'e Dağlık Karabağ'dan Libya'ya Türkiye dünyaya ne mesaj verdi? Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, bölgede yaşanan son gelişmeler ışığında Türkiye'nin hamlelerini A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında değerlendirdi.

"BÖLGEDE TÜRKİYE'SİZ ADIM ATILAMAYACAĞINI TÜM DÜNYA GÖRDÜ"

İrfan Kaya Ülger, "Baktığımızda gördüğümüz şu; ABD yönetimi, şuanda işbaşına gelen yönetim muhalefet döneminde Türkiye konusunda ne tip argümanlar ileri sürüyor olursa olsun şimdi bunları tamamen revize ediyor, günün koşullarına göre uyarlıyor. Ve ayan beyan gördük ki öte yandan bunun da farkındalar, bunu sahaya yansıtmaya başladılar. Türkiye olmadan bu coğrafyada ne ABD'nin ne diğer güçlerin Rusya'nın, AB'nin ve hatta bu coğrafyaya yönelik proje başlatan Çin'in herhangi bir girişimde başarılı olması mümkün değildir. Bunu eskiden beri stratejisiler görüyor." dedi.

TÜRKİYE VE OSMANLI BAĞININ ETKİSİ

Türkiye, burada Osmanlı bakiyesi bir devlet olarak üç tane etkisinin olabildiği coğrafya var sözlerine yer veren Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, "Bunlardan birisi Osmanlı hinterlandı. Osmanlı toprakları nereye kadar uzandıysa Türkiye buraların hepsinde az yahut çok etkisi var. İkincisi Sovyet sonrası dönemde Türkiye'nin elini güçlendiren hinterlant Türki dünyasıdır. Türkiye günümüzde İslam Konferansı kanadıyla da İslam dünyasının parlayan bir yıldızı haline geldi." açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ DİKKATE ALMAK ZORUNDALAR"

Ülger, "Etrafımızdaki coğrafyada Ukrayna, Kafkasya, Orta Asya, Körfez, Doğu Akdeniz, Suriye, Irak, Ege bölgesi, Balkanlar, Avrupa'nın içindeki sorunlar hangi meseleyi ele alacak olursanız olun bu bölgede inisiyatif kullanmak isteyen aktörler mutlaka Türkiye'nin varlığını, ulusular gücünü, potansiyelini dikkate almak zorundadırlar." cümlelerini kullandı.

Bunun aksine açıklama yapanlar Türkiye'yi kendi seçimlerine zorluyorlar anlamına gelir mesajını veren İrfan Kaya Ülger, "İşte şuan mevcut ABD yönetiminde işbaşına gelen Joe Biden idaresi ve ortaya koyduğu pratik açık biçimde göstermiştir" dedi.