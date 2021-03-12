Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında mesnetsiz iddialarda bulunan yalancı beşliye tokat gibi cevap: Sanırım kaynağınız Gülnaz Şırınga

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın koronavirüs tedavisi sürerken yalan paylaşımda bulunan Gazeteci Mine Kırıkkanat, Ekonomist Mustafa Sönmez, Ankara Barosu avukatlarından Ediz Yoraz, Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu ve KOSGEB Eski Denizli Bölge Müdürü Kemal Bildiş'e Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan'dan yanıt geldi. Orhan, “Sanırım kaynağınız Gülnaz Şırınga” dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın tedavisi Ankara Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

ANKARA'DA AMERİKAN HASTANESİ YOK!

Bazı gazeteci, avukat, ekonomist ve akademisyenler; Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğünü iddia etti. Ankara'da Amerikan Hastanesi bulunmuyor.

İŞTE YALAN PAYLAŞIMDA BULUNAN EKİP

Sabah'ın haberine göre, Gazeteci Mine Kırıkkanat, Ekonomist Mustafa Sönmez, KOSGEB Eski Denizli Bölge Müdürü Kemal Bildiş ve Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu; Prof. Dr. Ali Erbaş'ın tedavisinin Amerikan Hastanesi'nde sürdüğü yalanını paylaştı.

Mine Kırıkkanat'ın Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında seviyesiz paylaşımda bulunması kamuoyunda tepkiyle karşılandı.







ORHAN: "SANIRIM GÜLNAZ ŞIRINGA KAYNAĞINIZ"

Ekonomist Mustafa Sönmez, "Sınavdasın Ali Erbaş, yoksullarla birlikte. Nereden çıktı Koç'un Amerikan Hastanesi? Yukarıdaki takip ediyor seni. Kılıç yanında mı?" iddiasında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Mustafa Sönmez'i eleştirerek, "Daha birkaç ay önce sahte hesapların yalan mesajlarını paylaşıp komik duruma düşmüştü. Yine bir yalanı paylaşmış. Sayın Başkanımız Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisini sürdürüyor biliyormusunuz. Sanırım Gülnaz Şırınga kaynağınız. Bakalım bunu da silecek misiniz?" diye sordu.







KEMAL BİLDİŞ DE AYNI YALANI PAYLAŞTI

KOSGEB Eski Denizli Bölge Müdürü Kemal Bildiş de Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğü yalanını şöyle paylaştı:

"Hastalanan herkes istediği zaman Amerikan Hastanesi'nde tedavi olabiliyor ise Ali Erbaş'ın da orada tedavi olmasında mahsur yoktur... İsteyen vatandaş orada tedavi olamıyor ise bu muhteremin ayrıcalığı nedir?"

"Niçin övündükleri şehir hastanesinde tedavi olmuyor? Ali Erbaş'ın tedavisi Amerikan hastanesinde yapılıyormuş."







"Aklımda deli sorular? Ali Erbaş corono tedavisi için Şehir Hastaneleri yerine Amerikan Hastanesi'ne yatmış. Niçin Amerikan hastanesi? Parasını kim verecek?







EDİZ YORAZ'DAN TEDAVİ GÖREN ALİ ERBAŞ HAKKINDA ÇİRKİN PAYLAŞIM

Ankara Barosu avukatlarından Ediz Yoraz da "Avukat Ali Erbaş neden çok sevdiği Arapların hastanesine ya da görevlisi olduğu devletin hastanesine değil de Amerikan hastanesi'ne sığınmış?.. Can tatlı mı gelmiş?" iddiasında bulundu.

HABLEMİTOĞLU'NDAN YALAN PAYLAŞIM

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu da söz konusu yalanı paylaştı ve "Ali Erbaş için sağlığı ile ilişkili bir şey söylemek istemem. Nasılsa dua ile iyileşeceğine inanan biri olarak kendisi ve çevresindekiler gereğini yapar. Buradaki soru; şehir hastanelerinde yer mi yoktu? Şehir hastanelerinde yer vardı da suyu mu çıktı?" diye sordu.







ÖZÜR DİLEMEDİ, PAYLAŞIMINI SİLMEDİ

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, yalanın ortaya çıkmasının ardından, "Ali Erbaş'ın basın danışmanı Burak Orhan bugün benim ofisimi arayarak asistanıma not bırakmış. Ali Erbaş'ın tedavisi Amerikan Hastanesi değil Şehir Hastanesinde sürüyormuş. Bana doğrudan iletildiği için paylaşıyorum..." dedi.







KIRIKKANAT'TAN SEVİYESİZ PAYLAŞIM

Gazeteci Mine Kırıkkanat da "Amerikan hastanesine yatan Ali Erbaş için dua ediyorlar, bence..." iddiasında bulundu. Kırıkkanat'ın söz konusu yalanına seviyesiz bir video da paylaşması dikkat çekti.





KEMAL KILIÇDAROĞLU VE CHP GENEL MERKEZİ'NİN AVUKATI DA YALANA ORTAK OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin avukatı Celal Çelik de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğünü ima etti.



Çelik; "'Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma' derler ya, tam da o missal!... Utanç duyarlar mı?! Haklısınız yanıt belli! Aslında bu zatlar hep böyleydi! Hele hele Amerikan lafını duymaya görsünler!..." iddiasında bulundu.





Celal Çelik, söz konusu iddiasının yalan olduğunun ortaya çıkmasının ardından paylaşımını silmesi dikkat çekti.







"HOCAMIZIN DURUMU OLDUKÇA İYİ"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın tedavi sürecinin hafif semptomlarla devam ettiği ve durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, 10 Mart 2021 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu.

Orhan, "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam etmektedir. Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürmektedir. Durumu oldukça iyi elhamdülillah" dedi.