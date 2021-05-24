Polonya Cumhurbaşkanı Ankara'da! İlk kez bir NATO ülkesine SİHA ihracında imzalar atılıyor

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Türkiye'den 24 adet SİHA satın alacaklarını duyurdu. Böylece Polonya, Türkiye'den SİHA satın alan ilk NATO üyesi olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'yı resmi törenle karşıladı. Gerçekleştirilecek baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. İnsansız hava aracının satışına ilişkin anlaşmanın, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın ziyareti sırasında imzalanması bekleniyor.

POLONYA CUMHURBAŞKANI ANDRZEJ DUDA, RESMİ TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE ANKARA'YA GELDİ

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı Esenboğa Havalimanı'nda Ticaret Bakanı Mehmet Muş karşıladı. Duda'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yaptığı resmi ziyarette, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. Polonya Cumhurbaşkanı'nın temasları kapsamında bazı anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

POLONYA, TÜRKİYE'DEN 24 ADET BAYRAKTAR TB2 SATIN ALACAK

İlk teslimatın 2022'de olacağı açıklandı. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın 24-25 Mayıs tarihlerindeki Türkiye ziyaretinde anlaşmanın imzalanması bekleniyor. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ülkesinin 24 adet Bayraktar TB2'yi tanksavar mühimmatları ile birlikte alacağını resmen açıkladı. Bir radyo programına katılan Blaszczak, "4 set, yani tanksavar mühimmatları ile donatılmış 24 adet Bayraktar TB2 satın almak için sözleşme üzerinde görüştük" dedi.

"Bayraktar, saldırganı caydıran etkili bir silah"

İlk setin bir yıl içinde Polonya ordusuna ulaşacağını açıkladı. ''Polonya ordusunu Bayraktar ile güçlendiriyoruz. Kanıtlanmış bir silah, saldırganı caydıran etkili bir silah" övgüsünde bulunan Blaszczak sözleşmenin lojistik ve eğitim paketini de içerdiğini vurguladı.

POLONYA, TÜRKİYE'DEN SİHA ALAN İLK ÜYE

Bayraktar TB2'nin, Polonya'ya ulaşması sonrası İlk kez bir NATO VE Avrupa Birliği (AB) üyesi Türkiye'den SİHA almış olacak. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın 24-25 Mayıs tarihlerindeki Türkiye ziyaretinde anlaşmanın imzalanması bekleniyor. Polonya Savunma Bakanı, yakın zamanda Türk askerlerinin Baltık Hava Polisliği görevine Malbork'taki üsten başlayacağına da sözlerine ekledi.