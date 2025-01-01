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Polisten yılbaşı gecesi tombala baskını!
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Polisten yılbaşı gecesi tombala baskını!

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 12:02 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2025 12:02

Diyarbakır’da yılbaşı gecesinde tombala oynanan bir mekâna baskın düzenleyen polis ekipleri, kumarbazlara "3, 2, 1... Tombala. Evet beyler, polis, mutlu yıllar!" diyerek sürpriz yaptı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da polis ekipleri kumar oynayan şahıslara "mutlu yıllar" deyip yaptığı baskında 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yeni yılı fırsat bilip kumar oynayarak girmek isteyen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Gece yarısı baskın yapan polis geri sayım yaparak mutlu yıllar diledi. Polis ekipleri, yeni yılın ilk saniyelerinde bir işyerine baskın yaptı. Kumar oynayan şahıslar, karşılarında polisi görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Operasyon sırasında işyerinin duvarında yer alan "Çılgın Geceler Bar - Hoş Geldiniz" yazısı dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Ayrıca kumar oynayan toplam 32 şahsa 295 bin 904 lira para cezası yazılırken, işyeri sahibi olan 5 kişi yeni yılın ilk gününü gözaltında geçirdi.

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