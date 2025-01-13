Polise satırlı saldırı girişimi kamerada!

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 17:00 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 17:00

Ankara'da akıl sağlıklarının bozuk olduğu iddia edilen yaşlı çiftin, apartman koridoruna döktükleri kimyasal maddelerle komşularını zehirlemeye çalıştıkları ileri sürüldü. Şikayet üzerine binaya gelen polislere satır çeken saldırgan komşunun o anları cep telefonu kamerasına yansırken, yıllardır fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldıklarını söyleyen ev sahipleri yetkililerden yardım istedi.



Sincan'ın Yenikent semtindeki bir apartmanda yaşayan A.O. ve kocası S.O.'nun uzun süredir komşularına farklı saldırılarda bulundukları ileri sürüldü. Ruh sağlıklarının bozuk olduğu da iddia edilen yaşlı çiftin son olarak ise apartman koridoruna kimyasal madde dökerek komşularını zehirlemeye çalıştıkları belirtildi. Fiziki saldırılarının yanı sıra tehdit ve hakaretlerde de bulunan karı kocanın apartmana da sürekli zarar verdikleri ifade edildi. Yaşadıkları durum nedeniyle yıllardır tedirgin olduklarını söyleyen komşular ise çiftin hiçbir yardım teklifini kabul etmediğini, iletişime kapalı olduklarını dile getirdi.

Polise satır çektikleri an kameraya yansıdı

Yaşlı çiftin bina koridoruna döktüğü iddia edilen kimyasal nedeniyle birçok kişi yayılan gazdan etkilendi. İhbar üzerine apartmana polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen kişilerin ciddi bir sağlık problemlerinin olmadığı öğrenilirken, olayın sorumlularından A.O., kapılarının önündeki polislere satırla saldırmaya çalıştı. Haklarında adli işlem başlatılan çiftin tüm bu hareketlerinin yanı sıra yaktıkları Kuran-ı Kerim'inin parçalarını balkonlarından aşağıya attıkları belirtildi.



Suçlamaların hiçbirini kabul etmediler

İddiaların odağındaki yaşlı çift, kapılarını çalan İHA muhabirine ve kameramanına da tepki gösterdi. Suçlamaları kabul etmeyen çift, yaptıklarından dolayı da komşularını sorumlu tuttu. Komşularıyla kısa süreli gerginlik yaşayan çiftin daha sonra kapılarını kapatarak sessizliğe büründü. Hayatlarının kabusa döndüğünü ve apartmanlarına kimsenin gelmek istemediğini söyleyen komşular ise pislik içinde kalan binalarını temizleyecek kimseyi bulamadıklarını dile getirdi.



"Huzurumuz yok"

Mağdurlardan Selcan Cenaz uzun zamandır tedirgin olduklarını belirterek, "Binayı temizlediğimiz halde kirletmeye devam ediyor. Tuvalete giderdiği ihtiyaçlarını binanın içine atıyor. Bu durumdan çok rahatsızız. Eşinin tehditleri sebebiyle yapıyor bunları. Eşinin kendini bıçakladığını söylüyordu. Herkes o kadar bıktık ki. Kimse müdahale etmek bile istemiyor. Huzurumuz yok. Binanın içindeki çocuklara da saldırıyor. Apartmandakilerin yarısı evlerini sattı. Yeni gelenler de pişman oluyor. Kendisiyle görüştük. Bize hakaret ve küfürler etti. İçeride kokudan durulmuyor. 13 senedir bu hareketlerine devam ediyor. Özellikle gece saatlerinde yapıyor. Gece komşularımızı zehirlemeye çalıştı" dedi.



"Bana satırla saldırdı"

Komşulardan İsmail Cenaz ise, "Sürekli binamızı kirletiyor. Etrafa yağ ve çamaşır suyu döküyor. Geçenlerde Kuran-ı Kerim'i yakmış. Akıl sağlığını yerinde değil. Yaşlılığın verdiği etki de var. Eskiden çocuklara bağırıyordu. Son yıllarda saldırılarını artırdı. Bir ara kocası rahatsızlanmıştı ve hastanede tedavi görmüştü. O sıralarda bu hareketlerini hiç yapmıyordu. Sesi bile çıkmıyordu. Eşi hastaneden gelince devam etmeye başladı. Kocası böyle yapmasını istiyor. Son olarak binanın içerisine tuz ruhu ve çamaşır suyu döktü. Bina içinde yayılan gaz her daireye sızdı. Zehirlenenler oldu. Ekipler duruma müdahale etti. Kendisine neden böyle yaptığını sorduğumda bana satırla saldırdı. Müdahale etmeye gelen polislere bile saldırıda bulundu" ifadelerini kullandı.