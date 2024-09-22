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Polis memurunun yaralandığı olayda 2 kişi göz altına alındı
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Polis memurunun yaralandığı olayda 2 kişi göz altına alındı

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024, 18:26 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2024, 18:26

Ordu'da polis memurunun yaralandığı olayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde polis memurunun başına sandalyeyle vurularak yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Liseler Mahallesi Hanboğazı mevkisindeki uygulama sırasında çıkan ve başına sandalyeyle vurulan polis memurunun yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan Abdullah D, Orhan D. ve Oğuzhan D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah D. ve Oğuzhan D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Orhan D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan polis memuru, Ünye Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay

Ünye Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, dün Liseler Mahallesi Hanboğazı mevkisinde uygulama sırasında bir motosikleti durdurmuştu.
Ehliyeti olmayan ve kask takmayan 15 yaşındaki A.A.D'ye işlem yapıldığı sırada gencin dedesi Abdullah D, babası Orhan D. ve ağabeyi Oğuzhan D'nin gelmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıkmıştı.
Başına sandalye ile vurularak yaralanan polis memuru, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Abdullah D, Orhan D. ve Oğuzhan D, jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, A.A.D. hakkında ise ehliyetsiz motosiklet kullandığı ve kask takmadığı gerekçesiyle işlem yapılmıştı.

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