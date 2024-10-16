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Polis memuru olan eşi tarafından öldürülen kadın son yolcuğuna uğurlandı
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Polis memuru olan eşi tarafından öldürülen kadın son yolcuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024, 17:47 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024, 17:47

Kastamonu'da tartıştığı polis eşi tarafından vurularak öldürülen kadın Ankara'da son yolcuğuna uğurlandı.

Kastamonu'da bir kadın eşi tarafından öldürülmüştü. Olay, dün akşam saatlerinde Kastamonu'nun Saraçlar Mahallesi'nde yer alan bir evde meydana geldi. İddialara göre, polis memuru E.T. ile aralarında bir süredir şiddetli geçimsizlik olan eşi Burçin Sevgi Telli arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine E.T. beylik tabancasıyla eşine ateş etti. Olayın ardından sağlık ekiplerini arayan E.T., eşini öldürdüğünü itiraf etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vurulan kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru ise polise teslim oldu.
Gözyaşları arasında toprağa verildi
Telli'nin cenazesi yakınların tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan teslim alınarak Ankara'ya getirildi. Genç kadın için Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Telli'nin cenazesi namazın ardından gözyaşları arasında defnedildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

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