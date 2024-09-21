SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Polis memuru, nefes borusuna yiyecek kaçan taksiciyi 'heimlich' manevrasıyla kurtardı
Haberler Haber Videoları

Polis memuru, nefes borusuna yiyecek kaçan taksiciyi 'heimlich' manevrasıyla kurtardı

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024, 20:03 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024, 20:03

Ankara'da nöbet sırasında polis memuru Gökhan Dağkıran, nefes borusuna yiyecek kaçan taksi sürücüsü Gürkan Bayraktar'a 'heimlich' manevrası uygulayarak hayata tutunmasını sağladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün sabah erken saatlerde Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Yerleşkesi önünde meydana geldi. Koruma polislerinden Gökhan Dağkıran, kapı giriş kontrol görevlisi olarak nöbet tuttuğu sırada bir taksinin yavaşladığını fark etti. Taksiden inen sürücü Gürkan Bayraktar'ın nefes almakta zorlandığını gören Dağkıran, ilk yardım müdahalesinde bulundu. Taksi sürücüsünün sırtına vurarak nefes almasını sağlamaya çalışan Dağkıran, daha sonra Heimlich manevrası uyguladı. Bu sayede boğazına takılan cisim çıkartılan taksi sürücüsü Gürkan Bayraktar'ın nefesi normale döndü. Nöbetçi polis memurunun zamanında müdahalesi sürücünün hayata tutunmasını sağladı. O anlar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün nizamiyesinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

SIRADAKİ VİDEO
Bakan Yumaklı: 2001’den sonra ilk kez tarım sayımı yapılacak
21.09.2024Cumartesi
Beypazarı Belediye Başkanının koruması, 2 kişiyi tabancayla yaraladı
21.09.2024Cumartesi
Işıkta bekleyen otomobilin üzerine çıktı; 1 yaralı
21.09.2024Cumartesi
CHP’li vekilin aracından çıkanlar şaşırttı!
21.09.2024Cumartesi
Kayalıktan düştü, yaralandı
21.09.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Buca cinayet haberi! Bıçaklı kavga: 1 ölü! 00:54
Buca'da bıçaklı kavga: 1 ölü!
20.09.2024Cuma
Mersin Mut son dakika! Av tüfekli komşu kavgası: 3 ölü! 02:01
Mersin Mut'ta komşu kavgası: 3 ölü!
20.09.2024Cuma
Metin Arolat’a kalp masajı yapılan anlar kamerada 01:11
Arolat'a kalp masajı
21.09.2024Cumartesi
Ünlü şarkıcı Metin Arolat neden hayatını kaybetti? Yakın arkadaşı Demet Sağıroğlu açıkladı 02:13
Metin Arolat neden öldü?
21.09.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA