SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Polis, kayıp olan Esranur’u bulmak için iş yerine itfaiye merdiveniyle girdi
Haberler Haber Videoları

Polis, kayıp olan Esranur’u bulmak için iş yerine itfaiye merdiveniyle girdi

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024, 20:14 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024, 20:14

Diyarbakır’da dünden itibaren kendisinden haber alınamayan Esranur Deniz’i (20) bulmak için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır'da dünden itibaren kendisinden haber alınamayan Esranur Deniz'i (20) bulmak için çalışma başlatan polis, genç kızın çalıştığı ve kapalı olan güzellik merkezine itfaiye merdiveniyle girdi. İşyerinde yapılan aramada kimsenin olmadığı görüldü. Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Faik Ali Sokak'ta bulunan 6 katlı Gür Apartmanı'nın 4'ncü katında meydana geldi. Dünden itibaren kızları Esranur Deniz'e ulaşamayan anne ve babası, çalıştığı güzellik salonuna gitti. İşyerinin kapalı olması üzerine baba, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, hayatından endişe ettiğini belirterek, içeride olabileceği ihbarında bulundu. Adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle iş yerine girdi. İş yerinde yapılan incelemede kimsenin olmadığı tespit edildi. Esranur'un bulunması için çalışmalar sürerken, baba ve anne ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

SIRADAKİ VİDEO
Uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı
30.09.2024Pazartesi
Tartıştığı eşini silahla öldürdü
30.09.2024Pazartesi
Bir kişi kaldığı çadırda ölü bulundu
30.09.2024Pazartesi
At çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
30.09.2024Pazartesi
NARİN GÜRAN CİNAYETİ: Baba Arif Güran'dan son durum açıklaması: ''Köy kör olmuş!''
30.09.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Büyük ödüle çok yaklaşmıştı! 09:23
Büyük ödüle çok yaklaşmıştı!
29.09.2024Pazar
BMC Kirpi, Dört Rus İHA Saldırısına Direndi: Dünyayı Şaşırtan Görüntüler! 00:30
Ukrayna’da Kirpi şov!
30.09.2024Pazartesi
Çakarlı lüks araçlarla drift yapan düğün konvoyu görüntüsü infial yarattı! O magandalar yakalandı! 01:03
Çakarlı düğün konvoyuna operasyon! Araçlar bağlandı, sürücüler gözaltında!
30.09.2024Pazartesi
Karapınar’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı 00:40
Karapınar'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
30.09.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA