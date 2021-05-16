Polis Beşiktaşlı taraftarları önce tebrik etti sonra uyardı!

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde şampiyonluğu kutlamak için sokağa çıkan taraftarlar, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Uyarılara uymayan bazı taraftarlarla polis ve bekçiler arasında arbede yaşandı.

Süper Lig'in son haftasında (42) İzmir temsilcisi Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek 16. lig şampiyonluğunu ilan etti. Türkiye'nin birçok noktasında siyah-beyazlı taraftarlar, şampiyonluğun coşkusuyla sokağa çıkma kısıtlamasını delerek kutlama yaptı.

KISITLAMAYA RAĞMEN KUTLAMA YAPMAK İSTEDİLER

3 yıl aradan sonra şampiyon olan Kara Kartalın başarısını kutlamak için sokağa çıkan bazı taraftarlar, polis ve bekçilerin müdahalesiyle karşılaştı.

Polisin müdahalesiyle taraftarın çoğunluğu dağılırken, bazı taraftarlar eğlenmeye devam etti.

POLİS ANONSU: ÖNCELİKLE ŞAMPİYONLUĞUNUZ HAYIRLI OLSUN

Polis, "Değerli Beşiktaş taraftarı polis konuşuyor. Öncelikle şampiyonluğunuz hayırlı olsun. Lütfen sokağa çıkma yasağına riayet edelim. Kendi sağlığımız için evlere geri dönelim." anonsu yaptı.

İkazlara aldırış etmeyen bazı Beşiktaşlı taraftarlarla arbede yaşarken, polis memurları ve bekçiler havaya ateş açmak zorunda kaldı.