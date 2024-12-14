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Polis aracı otomobille çarpıştı: 1’i ağır 6 kişi yaralandı!
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Polis aracı otomobille çarpıştı: 1’i ağır 6 kişi yaralandı!

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 01:09 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2024 01:15

Niğde’de polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza, Şahsüleyman Mahallesi Emin Erişingil Bulvarı’ndaki kavşakta meydana geldi. Yaralananlar arasında 2 polis memuru, hamile bir kadın, 2 yaşında bir çocuk ve bir yaya bulunuyor. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaya S.A’nın tedavisi sürüyor. Niğde Valisi Cahit Çelik, hastanede yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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