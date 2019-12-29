Sosyal medyada 'Polis Akademisi'nde intikam yemini' olarak paylaşılan video hakkında Polis Akademisi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "29 Aralık 2019 tarihinde yeni bir olay gibi sosyal medyada dolaşıma sokulan videonun ilk kez 24 Mart 2017 tarihinde sosyal medyada paylaşıldığı ve söz konusu görüntülerin Mart 2017 tarihinde bir polis okulumuzda çekildiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak ilk tespit hitamı Bakanlık Makamının tasarrufları ile gerekli işlemler yapılmış ve idari tedbirler alınmıştır." ifadelerine yer verildi.
Polis Akademisi'nden 'intikam yemini videosu' hakkında açıklama29.12.2019 21:44
- Polis Akademisi'nden 'intikam yemini videosu' hakkında açıklama
- Erdoğan ve Merkel'den kritik görüşme! Suriye ile Libya konuları ele alındı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Ozan Akbaba paylaştı sosyal medya çalkalandı! Ozan'dan nagara şov
- Bakan Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul yalanlarını tek tek çürüttü
- Şeyma Subaşı amuda kalktı sevgilisinden tam not aldı! İşte sosyal medyanın konuştuğu görüntü
- Trabzon'da pistten çıkan o uçak kaderine terk edildi
- Khabib Nurmagomedov'dan Ronaldo'ya övgü dolu sözler: Bu yüzden dünyanın en iyisisin
- Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar sınırda
- Son dakika: Yılbaşında 317 bin 121 güvenlik personeli görev yapacak
- Emniyetten yılbaşı öncesi "Türkiye Huzur Güven" uygulaması
- Yerli otomobilin merakla beklenen özelliği tanıtıldı! "TOGG Mobilite Ekosistemi"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.