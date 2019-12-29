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Polis Akademisi'nden 'intikam yemini videosu' hakkında açıklama

29.12.2019 21:44

Sosyal medyada 'Polis Akademisi'nde intikam yemini' olarak paylaşılan video hakkında Polis Akademisi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "29 Aralık 2019 tarihinde yeni bir olay gibi sosyal medyada dolaşıma sokulan videonun ilk kez 24 Mart 2017 tarihinde sosyal medyada paylaşıldığı ve söz konusu görüntülerin Mart 2017 tarihinde bir polis okulumuzda çekildiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak ilk tespit hitamı Bakanlık Makamının tasarrufları ile gerekli işlemler yapılmış ve idari tedbirler alınmıştır." ifadelerine yer verildi.


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