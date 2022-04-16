RAMAZAN İMSAKİYE
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PÖH'ten Bahar Temizliği! Bursa'daki hırsızlar tek tek paketlendi

PÖH'ten Bahar Temizliği! Bursa'daki hırsızlar tek tek paketlendi
16.04.2022 12:51

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Bursa merkezli 4 ilde yaklaşık 300 polisin katılımıyla evden hırsızlık olaylarıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı. Bu arada yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen altın kolyeler, saatler, paralar ile pompalı tüfek ve bunlara ait fişekler ele geçirildi.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce "Bahar Temizliği" adı verilen şafak operasyonu başlatıldı.

33'ü Bursa'da, diğerleri İstanbul, İzmir ve Eskişehir'de toplam 40 evden hırsızlık olaylarına ilişkin şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de bulunduğu yaklaşık 300 polis görev aldı.

Operasyonda kapılar koçbaşı ile kırılarak evlere girildi ve arama yapıldı.

Bu arada yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen altın kolyeler, saatler, paralar ile pompalı tüfek ve bunlara ait fişekler ele geçirildi.

Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyon devam ediyor.

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