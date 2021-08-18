Haberler Haber Videoları PKK/YPG'den Afrin’e 13 füze! Saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi

PKK/YPG'den Afrin’e 13 füze! Saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi

PKK/YPG'den Afrin’e 13 füze! Saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi
18.08.2021 16:31
Ana Sayfa 01:26
CHP'de 'Taliban' tartışması...
Ana Sayfa 00:13
Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan...
Ana Sayfa 06:55
Başkan Erdoğan’dan...
Ana Sayfa 00:36
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 08:01
Bakan Fahrettin Koca’dan...
Ana Sayfa 00:37
Başkan Erdoğan açıkladı
Ana Sayfa 00:53
Afganların Taliban’a karşı...
Ana Sayfa 00:32
Marca’o kadro dışı bırakıldı
Ana Sayfa 01:12
Umutlar tükendi!
Ana Sayfa 04:47
Hande Erçel oynamaya doymak...
Ana Sayfa 01:49
Batshuayi resmen Beşiktaş'ta!...
Ana Sayfa 03:29
Bakan Akar: Mehmetçiği...

Son dakika haberi... Hatay Valiliği: PKK/YPG terör örgütü Tel Rıfat bölgesinden Afrin merkez’e 13 füze fırlattı. Biri çocuk 3 sivil hayatını kaybetti. 4 sivil yaralandı.


Hatay Valiliği, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda 1'i çocuk, 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 4'ünün yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden Afrin kent merkezine saat 14.30 sıralarında 13 füze atışı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Füze saldırısı sonucunda, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 3 sivilin hayatını kaybettiği, 4 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedaviye alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Haber Videoları
SON DAKİKA