PKK’ya Kuzey Irak’ta 'Pençe-Kilit' darbesi: Hedefler ele geçirildi çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Terörle mücadele kesintisiz bir şekilde sürüyor. Mehmetçik, 'Pençe-Kilit Harekâtı'yla terör örgütü PKK'ya Kuzey Irak'ta ağır bir darbe indirdi. 'Pençe serisi' harekâtlarının en büyüğünde 50'den fazla F-16 savaş uçağı, AWACS ve tanker uçakları, ATAK helikopterleri, İHA'lar, SİHA'lar, Özel Kuvvetler, SAS ve SAT timleri de yer aldı. Ana hedef Hakkari-Çukurca'ya 30 kilometre uzaklıktaki Zap bölgesi oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi'nde, birinci safhada belirlenen hedeflerin ele geçirildiğini belirtti. Öte yandan Pençe Kilit'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26'ya yükseldi. İşte terörün kökünü kazıyacak operasyondan son dakika gelişmeleri...