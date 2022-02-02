PKK'ya 'Kış Kartalı' operasyonu! Teröristlere kış darbesi vuruldu! Yerli mühimmatla dünyaya meydan okuma mesajı

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. "Kış Kartalı" adı verilen harekat kapsamında Derik, Sincar ve Karacak bölgelerinde tespit edilen hedefler vuruldu. MSB'den yapılan açıklamada, "Yerli ve milli mühimmat kullanılan harekat sonrası uçaklarımız emniyetle üslerine döndü" denildi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, operasyonun önemini A Haber'de anlattı. Ayrıca Ağar, "Burada özellikle dünyaya verilen mesaj 'biz bağımsız olarak yerli mühimmat kullanıp isabetli atışlar yapıyoruz'. Bir meydan okuma var biz yerli mühimmatlarla sizinkinden daha iyisini yapıyoruz mesajı var" dedi.