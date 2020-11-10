Osmaniye'de, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından TEM ekipleri, şüphelilerin evleri ile HDP binalarına baskınlar düzenledi. Terör örgütü PKK'ya eleman temin etmeye yönelik faaliyetlerde buldukları iddiasıyla gözaltına alınan HDP İl Başkanı Ali Coşkun ile Başkan Yardımcısı Kadriye Töre, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
PKK'ya eleman sağlayan HDP İl Başkanı ve Başkan Yardımcısı tutuklandı
- PKK'ya eleman sağlayan HDP İl Başkanı ve Başkan Yardımcısı tutuklandı
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