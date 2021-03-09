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PKK’ya ağır darbe! Hakurk ve Kandil’de 25 terörist öldürüldü

PKK’ya ağır darbe! Hakurk ve Kandil’de 25 terörist öldürüldü
09.03.2021 18:27
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakur ve Kadil'de 1'i sözde lider 25 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Akar mesajında, "Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı." ifadelerini kullandı.


Bakanı , Hakur ve Kadil'de 1'i sözde lider 25 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"TERÖRİSTLERİN KAÇACAK YERİ KALMADI"
Akar'ın açıklamaları şu şekilde:
Hakurk ve 'e yapılan hava harekatında, 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'nın, Kandil dahil hiçbir yerde kendini rahat hissedemeyeceğini söylemiştik. Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı.

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