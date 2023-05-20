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PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'den Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği!

PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'den Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği!
20.05.2023 19:23

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Kandil, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için ikinci tur dilenciliğine başladı. Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın yöneticisi Remzi Kartal'ın "Erdoğan'ın kaybetmesi için oylarımızı Kılıçdaroğlu'na vermeliyiz" çağrısı sonrası topa PKK/PYD elebaşı Salih Müslim girdi. Saklandığı inden "Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin" çağrısında bulunan Müslim, Başkan Erdoğan'ı hedefe koyarak intikam alacaklarını söyledi. Bu gelişme 7'li koalisyon - Kandil hattındaki ittifakın Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerine temellendirildiğini bir kez daha açık etti.

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