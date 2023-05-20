PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'den Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği!

Kandil, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için ikinci tur dilenciliğine başladı. Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın yöneticisi Remzi Kartal'ın "Erdoğan'ın kaybetmesi için oylarımızı Kılıçdaroğlu'na vermeliyiz" çağrısı sonrası topa PKK/PYD elebaşı Salih Müslim girdi. Saklandığı inden "Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin" çağrısında bulunan Müslim, Başkan Erdoğan'ı hedefe koyarak intikam alacaklarını söyledi. Bu gelişme 7'li koalisyon - Kandil hattındaki ittifakın Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerine temellendirildiğini bir kez daha açık etti.