PKK'lılar Londra'da bir Azerbaycan Türküne saldırdı: "Onlar zafer işareti yaptı, ben de Bozkurt"

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye yönelik yapılacak harekat öncesi Avrupa'da terör örgütü yandaşlarının biti kanlandı. İngiltere'nin başkenti Londra'da yürüyüş düzenleyen PKK sempatizanları, bir Azerbaycan Türkü'ne saldırdı. Olay anını anlatan Azerbaycan Türkü, "Türkiye aleyhine miting gördüm. Sadece kaldıramadım. Ben de Türk'üm, kaldıramadım. Onlar victory (zafer) işareti yapıyorlar. Ben bozkurt işareti yaptım. Hepsi kadınlı erkekli üzerime saldırdı. Biri bana çenemden yumrukla vurdu. Sonra polisler beni muhafaza etti. Marketin içerisine aldılar" ifadelerini kullandı.