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PKK'lı kadın terörist ininde yakalandı

PKK'lı kadın terörist ininde yakalandı
18.03.2021 14:48
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Van'da terör örgütü PKK'nın hücre yapılanması için görevlendirdiği belirlenen PKK'lı kadın terörist, saklandığı evde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmaları sürdürürken, 2014 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılan, 2015 yılında Suriye'de, 2016 Kuzey Irak Gara bölgesinde silahlı faaliyet gösteren ve terör örgütüne eleman temin etmek için çalışmalar yaptığı tespit edilen kadın teröristi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, PKK/KCK terör örgütü tarafından Van'da hücre yapılanması için görevlendirilen ve deşifre olmadığı belirtilen PKK'lı teröristi İpekyolu ilçesinde saklandığı evde yakalayarak, gözaltına aldı.

Jandarmaya götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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