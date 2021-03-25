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PKK-YPG'li teröristlerin yeni sızma taktiği analiz edildi! Kamuflajları kim veriyor?

PKK-YPG'li teröristlerin yeni sızma taktiği analiz edildi! Kamuflajları kim veriyor?
25.03.2021 19:19
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Suriye'de terörden temizlenen bölgelerde sızma girişiminde bulunan PKK-YPG'li teröristlere darbe üstüne darbe vuruluyor. Peki teröristler bölgede sızmak için hangi taktikleri kullanıyorlar? Teröristlerin El Bab'a sızarken nasıl bir yöntem kullandı? İHA ve SİHA'lardan kaçmak için özel kıyafetlerle ilk kez görüntülenen teröristlere bu kıyafetleri kimler verdi? İşte yanıtları...


Son günlerde Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu tarafından terörden arındırılmış bölgelere yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarının arkasında kim ya da kimler var? Teröristlerin İHA/SİHA'lardan kaçmak için kullandığı yeni taktikler neler? Teröristlere bu özel kamuflajları hangi ülkeler veriyor? Tüm bu sorulara A Haber canlı yayınında Kerim Ulak verdi.

Teröristlerin son dönemde İHA/SİHA'lardan kaçmak için özel kıyafetleri kullandığını ifade eden Ulak, terörden arındırılmış El Bab'a sızma girişiminde bulanan 2 teröristin görüntülerini ilk kez A Haber ekranlarında paylaştı.

Ulak, ABD ve İsrail'de üretilen ve özel kuvvetler komutanlığına bağlı askerlerin giydiği kıyafeti PKK-YPG'li teröristlere ABD'nin gönderdiği TIR'ların içerisinde olduğunu söyledi. Bu kıyafetlerin her birinin 1000 dolar değerinde olduğunu belirtiliyor. Ulak, bu özel kıyafetlerin ise ABD tarafından YPG-PYD'ye gönderilen 60 bin TIR mühimmatı içerisinde yer aldığını söyledi.

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