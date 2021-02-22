PKK ve Haşdi Şabi Türkiye’ye karşı birleşti!

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Milletvekili Azad Küreci, terör örgütü PKK ile Irak'taki İran destekli Haşdi Şabi'nin Türkiye'ye karşı anlaştığını söyledi. Küreci, Haşdi Şabi ve PKK'nın, Türkiye'nin Irak'ta var olan sivil ve askeri varlığına karşı ortak saldırı kararı aldıklarını kaydetti. Peki, Haşdi Şabi ve PKK'yı bir araya getiren güç kim, nasıl ortak heraket ediyorlar? Kuzey Irak'ta dengeler nasıl kuruldu? Olası Sincar operasyonunun şifrelerini A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali anlattı.

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Milletvekili Azad Küreci, terör örgütü PKK ile Irak'taki İran destekli Haşdi Şabi'nin Türkiye'ye karşı anlaştığını söyledi. Küreci, Haşdi Şabi ve PKK'nın, Türkiye'nin Irak'ta var olan sivil ve askeri varlığına karşı ortak saldırı kararı aldıklarını kaydetti.

Peki, Haşdi Şabi ve PKK'yı bir araya getiren güç kim, nasıl ortak heraket ediyorlar? Kuzey Irak'ta dengeler nasıl kuruldu? Olası Sincar operasyonunun şifrelerini A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali anlattı.

İŞTE KRİTİK BÖLGE! BAŞİKA...

Sali, "Türkiye o eski Türkiye değil ve operasyonlarını haritanın güneyine doğru derinleştiriyor, 35-40 km. derinlikten bahsediyoruz. Ve burada çok önemli nokta var burası terör örgütü ve destekçilerini büyük bir şekilde endişelendiriyor. Orası Başika! Başika neden önemli? Musula 10-15 km. mesafede bir Türk üssü konumunda. Burasın neden kurulmuştu? Bölgede yerel unsurları eğitmek ve burada Kerkük var oranında güvenliğini bir bakıma sağlamak için Başika Üssü kurulmuştu. Buraya son birkaç haftadır terör örgütü Haşdi Şabi tarafından tacizler yapıldı. Ancak günden güne operasyonlarını Irak'ın kuzeyinde derinleştiriyor." dedi.

İŞTE SINIRDA YAŞANANLAR...



Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe Kartal-2 Harekatı ile terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha vurdu. Irak'ın kuzeyindeki gara bölgesinde, örgüte ait hedefler tek tek imha etti. Başarılı harekatın, Sincar operasyonunun bir öncülü olduğu yönündeki yorumlar da birbiri ardına geldi.

Bu durum hem bölgedeki pkk'lı teröristleri ve "Şengal Savunma Birlikleri" gibi işbirlikçilerini hem de Irak'ta Haşdi Şabi yapısı içinde bulunan bazı İran destekli milis grupları paniğe sürükledi.

Zira Sincar'a yönelik olası bir harekat örgütlerin bölgedeki etkinliğinin ve varlığının sonlanması anlamını taşıyor. Bu durum da örgütleri işbirliğine yönlendiriyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Siyasi analistler, terör örgütü PKK ile işbirlikçisi "Şengal Savunma Birlikleri"nin İran destekli milislerle ortak olduğuna dikkat çekiyor.

Bu örgütler meşruiyet iddialarını "Irak'ta toplumun DEAŞ teröründen korunması" üzerine kuruyor. tam da bu sebeple, Terör örgütü PKK/YPG ile Irak'taki İran destekli Haşdi Şabi'nin Türkiye'ye karşı anlaşması şaşırtıcı değil.

Uzmanların işaret ettiği bir nokta daha var. O da, iran'ın ırak'taki siyasi denkleme etkisi...

Türkiye'nin Irak'ta PKK'ya yönelik harekatları ve Sincar operasyonu beklentisi ise İran açısından bu sahanın önemini daha da artırdı.

Çünkü ırak sahası, İran açısından PKK ve milis gruplarla temas bağlamında merkezi bir konumda bulunuyor.