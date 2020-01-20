PKK sevici Sevim Dağdelen'in 'Libya' provakosyonu elinde patladı 20.01.2020 19:29

Türkiye düşmanlığı ve PKK seviciliğiyle bilinen Alman vekil Sevim Dağdelen, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin Libya'ya girmemesi için elinden geleni yapacağını söyledi. Almanya sol parti milletvekili Dağdelen yine Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldı. Terör sevici Dağdelen katıldığı programda skandal ifadeler kullanarak “Erdoğan islamcı çetelerini Libya’ya getirdi” dedi. Programa katılan uzmanlar Hannan Salah ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nde Libya raportörü ve siyaset bilimci Lacher’den yalanlama geldi. Lacher yaptığı açıklamada radikal grupların Hafter'in tarafında olduğunu belirterek Türkiye düşmanı Dağdelen'in yalanını ortaya çıkardı.