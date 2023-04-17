RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları PKK sempatizanları Almanya'da sokaklara döküldü! Bebek katili Öcalan'a özgürlük sloganları: Cemil Bayık'tan 7'li koalisyona destek

PKK sempatizanları Almanya'da sokaklara döküldü! Bebek katili Öcalan'a özgürlük sloganları: Cemil Bayık'tan 7'li koalisyona destek

PKK sempatizanları Almanya'da sokaklara döküldü! Bebek katili Öcalan'a özgürlük sloganları: Cemil Bayık'tan 7'li koalisyona destek
17.04.2023 13:26

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Terör örgütü PKK/YPG sempatizanları, Almanya'nın Düsseldorf şehrinde skandal bir eyleme imza attı. Başkan Erdoğan'ı küstah sözlerle saldıran PKK sempatizanları eylemde bebek katili Öcalan'a özgürlük istedi. Gösteriye video mesajla bağlanan teröristbaşı Cemil Bayık skandal ifadelere imza attı. Terör örgütü elebaşı Öcalan'a özgürlük isteyen Bayık "Önder Apo ve halkımız birleşmiştir ve ayrı düşünülemez. Önder Apo'suz yaşam olmaz bu da Apo'nun gerçekliğidir" dedi. 7'li koalisyona destek veren Cemil Bayık, "Bizim ittifakımız AKP-MHP faşizminin sonunu getirmelidir" ifadelerini kullandı.

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