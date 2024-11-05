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PKK operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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PKK operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 20:53 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 20:53

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla İstanbul'da yakalanan PKK terör örgütü üyesi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında geçmişte terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüten D.B.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiğini belirledi. Yapılan araştırma sonunda İstanbul'da olduğu saptanan D.B., gizlendiği adreste özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Malatya'ya getirilen D.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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