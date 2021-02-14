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PKK nasıl kuruldu? İşte eli kanlı terör örgütünün katliamları

PKK nasıl kuruldu? İşte eli kanlı terör örgütünün katliamları
14.02.2021 20:01
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ABD destekli terör örgütü PKK, Kürt, Türk, bebek, genç, yaşlı, asker demeden katliamlara imza atıyor. Şu anda İmralı’da hapiste bulunan ve kendisi bir piyon olan Abdullah Öcalan tarafından kurulan bu hain terör örgütü Batı tarafından kollanıyor. Türkiye’de siyasi uzantısı HDP ile dirsek temasında olan terör örgütü PKK, birçok katliama imza attı. Peki, PKK nasıl kuruldu? İşte ayrıntılar...


Kalleş terör örgütü PKK, Türk ve Kürt halkları arasına fitne tohumları ekmeye çalışan kalleş yapılanma!

47 yıl önce arkasına aldığı karanlık güçler tarafından finanse edilerek kurulan bu alçak örgüt Kürt, Türk, bebek, genç, yaşlı, asker demeden katliamlara imza atıyor.

Şu anda İmralı'da hapiste bulunan ve kendisi bir piyon olan Abdullah Öcalan tarafından kurulan bu hain terör örgütü Batı tarafından kollanıyor.

Türkiye'de siyasi uzantısı HDP ile dirsek temasında olan terör örgütü PKK, birçok katliama imza attı.

Peki, PKK nasıl kuruldu? İşte "PKK KATLİAMLARI" adıyla A Haber tarafından hazırlanan ve örgütün yapılanmasını deşifre eden belgesel…

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