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PKK içinde infazlar sürüyor: Örgütten kaçmaya çalışan teröristin cesedi toprağa gömülü halde bulundu

PKK içinde infazlar sürüyor: Örgütten kaçmaya çalışan teröristin cesedi toprağa gömülü halde bulundu
25.06.2021 15:51
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde bir teröristin örgüt içinde infaz edildiği tespit edildi. Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler teröristin cesedinin bulunduğu bölgeye operasyon yaptı. Operasyonda örgüt içinde infaz edilen teröristin cesedi toprağa gömülü vaziyette bulundu.


Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan bir istihbarat üzerine Kulp ilçesi kırsalında bir teröristin örgüt içinde infaz edilerek cesedinin toprağa gömüldüğü öğrenildi.

ÖRGÜTTEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLDÜRDÜLER
Bu bilgiler ışığında operasyon başlatan jandarma komutanlığı ekipleri Rohat Pasur kod C.A. isimli teröristin, PKK/KCK terör örgütünden kaçmaya çalışan Serdar Batman kod M.Ç. isimli teröristi öldürdüğü ve Kulp ilçesi Salkımlı köyü Bilgili mezrası kırsalında ormanlık alana gömdüğü yönünde bilgi elde edilerek bölgeye operasyon başlatıldı.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU


Teröristin cesedini aramak maksadıyla yapılan operasyonda terörist cesedi toprağa gömülü vaziyette bulundu.



OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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