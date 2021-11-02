PKK elebaşından ‘Avrupa’ itirafı! Bize ‘çatışmayı kesmeyin’ dedi

Bölücü terör örgütü PKK'nın kurucularından olan terörist elebaşı Duran Kalkan, eli kanlı örgütün yönettiği internet sitesine konuştu.

Arkalarında Avrupa'nın olduğunu itiraf eden Kalkan, "Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu" dedi.

AVRUPA'DAN PKK'YA "ÇATIŞMAYI KESMEYİN" EMRİ

Kalkan, "Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu. Bu dayatma açık oldu-gizli oldu, sözle oldu-fiiliyatla oldu ama bize dayatılan çatışmaydı, çözümsüzlüktü.

"ÇÖZÜM DAYATMASI GÖRMEDİK"

Biz hiçbir devletten bir çözüm dayatması, çözüm programı, çözüm projesi görmedik" ifadesini kullandı.

FİRARİ BAYDEMİR'DEN SKANDAL AÇIKLAMA

Öte yandan, Kırmızı bültenle aranan ve yurt dışına kaçan HDP'li eski vekil Osman Baydemir de skandal bir açıklamada bulundu. HDP'li Baydemir, Türkiye 'işgalci' olmakla suçladı.

Peki ne yapılmak isteniyor? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE DETSEK VERMEK ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRIDIR"

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, şu ifadeleri kullandı:

"Buna şaşırmıyorum. Avrupa'nın ve Batı'nın 1990'lı yıllardan itibaren Türkiye'yi terörle yıkmak, aynı Irak, Suriye ve Libya'da olduğu gibi Müslüman kanı dökmek için böl ve yönet politikasının tezahürüdür. Bu tamamen uluslararası hukuka ve BM kararına aykırıdır. Fransa'dan bunu görmek son derece yanlıştır. Fransa burada suçüstü yakalanmıştır.

Terör örgütlerine medya dahil, siyasi, ekonomik, diplomatik ve silah desteği vermek uluslararası hukuka ve BM Sözleşmeleri'ne aykırıdır. Ama ABD açık açık yardım ediyor. 40 bin TIR silah verdi. Yaklaşık 1 milyar dolarlık silah yardımı yapıyorlar. Ondan sonra da bir general çıkıp, 'Biz bunu PKK'ya değil SDG'ye verdik. DEAŞ'la savaşıyorlar' diyor. Böyle bir saçmalık yok. Bir asker olarak PKK terör örgütüdür ve Türk milleti bunu benimsemiştir.

"BATI NEDEN BUNU GÖRMÜYOR?"

Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası bellidir. Vatan Türk bayrağının dalgalandığı her karış toprağıdır. O adam olsaydı zaten Türk milletinin ekmeğini yedikten sonra oraya gidip ihanet etmezdi.

Biz insanları ayırmıyoruz ki... Bir ülkenin egemenliğini ve bağımsızlığını ihlal eden ayrılıkçı terör örgütü insanın yaşam hakkını elinden alıyor. Batı neden bunu görmüyor?"