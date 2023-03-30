14 Mayıs'taki seçime günler kala 6'lı koalisyona dahil olan HDPKK'nın Kandil'deki elebaşlarından Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.



ELEBAŞINDAN DESTEK İTİRAFI

Son olarak terör örgütü PKK'nın sözde yayın organına konuşan elebaşlarından Sabri Ok, 6'lı koalisyona verdikleri destek ve küresel çetenin kendilerini gönderdiği mesajları tek tek itiraf etti.

KÜRESEL ÇETE PKK'YI DESTEKLİYOR

Uluslararası çevrelerin kendilerini desteklediklerini itiraf eden Ok, "Şunu söylemeliyim, şüphesiz birçok kişi, birçok devlet, uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selamlar gönderdiler: 'eğer bir gün eylemsizlik, ateşkes kararı alırsanız biz üzerimize düşen rolü oynayacağız' dediler. " dedi.

ABD VE AVRUPA BASINIYLA AĞIZ BİRLİĞİ

Uluslararası basınla ağız birliği yaparak seçimin çok önemli olduğunu belirten OK, "Bugüne kadar yapılan seçimler toplum tarafından rutin ve normal olarak görülüyordu. Ama bu sefer öyle değil. O yüzden gerçekten bu seçim çok önemli." ifadelerini kullandı.

6'LI MASAYA DESTEK İTİRAFI: TERÖRÜ AKLAMA GİRİŞİMİ

Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'ın yaptığı açıklamalarla ilgili de konuşan Ok, "A Haber'i izledik, Heval Abbas'tan bahsediyorlardı. Vay efendim heval Abbas, şunu destekliyoruz, bunu desteklemiyoruz demiş. PKK'yi ne sanıyorlar. PKK zaten ideolojik ve siyasi bir harekettir. Amacımız siyaset yapmak. Tabi ki birilerine destek vereceğiz, birilerine vermeyeceğiz. Kime ne kadar destek vereceğimiz, ne kadar vermeyeceğimiz değerlerimize, ideolojimize, siyasetimize, taktiklerimize, stratejimize ve çalışmalarımıza göredir." şeklinde konuşarak terör örgütünün 6'lı masaya verdiği desteği itiraf etti.

HDP'LİLERLE AYNI SÖZLER: 100 YILLIK CUMHURİYETİ YIKACAĞIZ

HDP'li Sırrı Sakık ile aynı ifadeleri kullanmaktan çekinmeyen Ok devlete ve hükümete saldırdı. Skandal ifadeler kullanan Ok, "Bu devlet, yani AKP, Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık zihniyetini temsil ediyor. İktidarlarını sürdürmek için ellerinde hiçbir şey kalmadı. Bundan dolayı AKP-MHP iktidarından ve Türk devletinin 100 yıllık baskıcı zihniyetinden kurtulmak için bu seçim çok önemli." şeklinde konuştu.

2019 YILINDAKİ KİRLİ ORTAKLIĞI ELEBAŞI SABRİ OK İTİRAF ETMİŞTİ

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile derin darbe alan PKK, CHP ile olan iş birliğini itiraf etmişti. Şanlı Türk ordusunun yürüttüğü harekatta büyük kayıplar verdiklerini söyleyen PKK elebaşlarından Sabri Ok, "CHP'ye veryansın ederek, İstanbul'u, Mersin'i, Adana'yı HDP sayesinde aldığını çabuk unuttular" demişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN UMUDU 14 MAYIS

Mehmetçiğin yerli ve millî teknolojiler sayesinde bitirme noktasına getirdiği PKK, Altılı Masa'nın oy uğruna verdiği tavizlerle yeniden palazlanmaya çalışıyor. Kandil'deki elebaşları aleni şekilde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıyor

Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li belediyelere kayyum atamama sözü alan örgütün, Altılı Masa'nın seçimi kazanması durumunda "Doğu ve Güneydoğu'da Birleştirilmiş Bölge" modeline geçmeyi hayal ettiği belirlendi.

Edindiğimiz bilgilere göre; CHP'den cesaret alan Murat Karayılan, Cemil Bayık, Mustafa Karasu, Bese Hozat, Sabri Ok, Zübeyir Aydar gibi Kandil elebaşları HDP'li belediyelere eş başkan olacak. Sözde Kandil valileri, özerkliğin ardından konfederasyonu gündeme getirecek. Terör elebaşlarından Bese Hozat, terörist yapılanmanın konfederatif sistem planını açık etti. HDP'li Sırrı Sakık da "Yüzyıllık sistemi değiştireceğiz" diyerek ülkeyi bölme hayallerini ortaya döktü.

BAKANLIK VE BÜROKRATİK KADRO LİSTELERİ HAZIR

Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık, Kandil'in seçimde aday çıkarmama kararı ve 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'yi tamamen by-pass ettiğini söyledi.

Sürecin merkezine oturan terör yönetim merkezinin sürekli el yükselttiğini söyleyen Palabıyık "PKK, 'Millet İttifakı'nı biz desteklemezsek kazanamazsınız' fikrine tamamen ikna etmiş durumda. Kandil, siyaset üretmekten ve inisiyatif almaktan tamamen uzaklaşan HDP'nin yerine oturdu. Süreci büyük bir fırsat olarak görüyorlar. Millet İttifakı'na da istedikleri her şeyi yaptırmanın gayreti içerisindeler. Öcalan'ın hapisten çıkması konusunda gerekli sözleri almışlar. Bese Hozat bunu açıkça ifade etti. CHP'nin de katıldığı Diyarbakır Nevruz kutlamasında bu sözü verilmiş. Bununla birlikte bakanlık ve bürokratik kadro listeleri de hazır. Bir diğer konu yerel yönetimlerin merkezi sistemden bağımsız olmasında anlaştılar" dedi.

ATAMA LİSTELERİ HAZIR

PKK-HDP'nin tüm hedeflerini gerçekleştirmede en çok CHP'ye güvendiğini ifade eden Prof. Dr. Palabıyık, örgütün hain planlarını ilk olarak Hakkâri-Şırnak, Muş-Bitlis, Siirt-Batman gibi illerde uygulamaya sokmayı planladığını söyledi. Türkiye gazetesindeki habere göre, PKK'nın Birleştirilmiş Bölge dizaynının hayata geçirilmesi durumunda bir sonraki aşama sözde Kürdistan Yerel Yönetimler Birliği olacak.











Selahattin Demirtaş ve Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını garanti gören Kandil, tıpkı Suriye'deki kantondan özerk bölgeye geçişte olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu'da da Batılı güçlerin desteği ile önce federasyon ardından 4 farklı bölgeden oluşan konfederasyon ilan etmenin hayalini kuruyor.

Prof. Dr. Adem Palabıyık'a göre bu süreçte özellikle Van, Diyarbakır, Kamışlı, Kobani, Rakka, Haseke ve Menbiç şehirleri arasındaki hat canlı tutarak, sözde Kürdistan'ın ikili adımı fiilen atılmış olacak. Palabıyık "Bir sonraki merhale Musul ve Erbil'i de kapsayacak şekilde planlanıyor. Ulusal ölçekten uluslararası niteliğe geçmek isteyen örgüt, terör devletinin kabulü konusunda Batılı ülkelerden aldığı sözlere güveniyor" diye konuştu.