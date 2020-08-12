PKK elebaşı Cemil Bayık öldürüldü mü? İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!

12.08.2020 18:17

PKK elebaşı Cemil Bayık’ın öldürüldüğü iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. TSK’nın eli kanlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlar PKK’nın üst yöneticilerini köşeye sıkıştırdı. Çaresiz kalan Kandil ile ilgili gelen bir iddia dikkat çekti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dünden beri gündemi meşgul eden "PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın SİHA'yla öldürüldüğü" iddiasına cevap verdi. İşte detaylar…

Son dakika haberleri... PKK elebaşı Cemil Bayık öldürüldü mü? Bu sorunun yanıtı, dün geceden bu yana en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da terör örgütü "PKK'nın elebaşılarından Cemil Bayık'ın öldürüldüğü" yönünde çıkan iddialar hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Soylu, "Bütün dünyaya tavsiyemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni takip etsinler" ifadelerini kullandı.

Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü Afet Kriminal İnceleme (AKİ) Temel Eğitim Kursu Açılış Programı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündemdeki konular hakkında da konuştu.

"OPERASYONLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Bir gazeteci Bakan Soylu'ya dün akşam özellikle sosyal medyada gündem olan "terör örgütü PKK elebaşılarından Cemil Bayık'ın SİHA'yla öldürüldüğü" iddiasını sorması üzerine "Terörle mücadele operasyonlarımız devam etmektedir.

Terörle mücadele konusunda bütün dünyaya tavsiyemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni takip etsinler" ifadelerini kullandı.

KIRMIZI LİSTEDE ARANIYOR

Cemil Bayık, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde kırmızı listede bulunuyor. Bu listede bulunan kişilerin ihbarı halinde 10 milyon liraya kadar ödül veriliyor.