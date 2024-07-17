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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024, 12:28 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2024, 12:28

PKK elebaşı Beşe Hozat'ta "Türkiye-Suriye" korkusu: Sabotaja girişti!

Türkiye'nin Irak ve Suriye'de yaptığı operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü PKK'yı bu kez "normalleşme" korkusu sardı. Suriye'de belli bölgeleri işgal ederek Türkiye sınırında teröristan hayali kuran PKK'nın elebaşlarından Beşe Hozat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı "Suriye" adımı sonrası Beşar Esad'a seslendi. Erdoğan'ın yaptığı tarihi "normalleşme" çağrısını hedefe koyan Beşe Hozat, "Beşar Esad Türkiye ile birleşip Kürtlere karşı bir soykırım savaşına girerse kuzeydoğu Suriye halkları tüm gücüyle direnir." diyerek hem köşeye sıkıştıklarını itiraf etti hem de tehditler savurarak süreci sabote etmeye çalıştı.

Türkiye'nin Irak ve Suriye'de yaptığı operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü PKK'yı bu kez "normalleşme" korkusu sardı. Suriye'de belli bölgeleri işgal ederek Türkiye sınırında teröristan hayali kuran PKK'nın elebaşlarından Beşe Hozat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı "Suriye" adımı sonrası Beşar Esad'a seslendi. Erdoğan'ın yaptığı tarihi "normalleşme" çağrısını hedefe koyan Beşe Hozat, "Beşar Esad Türkiye ile birleşip Kürtlere karşı bir soykırım savaşına girerse kuzeydoğu Suriye halkları tüm gücüyle direnir." diyerek hem köşeye sıkıştıklarını itiraf etti hem de tehditler savurarak süreci sabote etmeye çalıştı.

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