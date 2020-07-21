Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı adliyeye getirildi!

21.07.2020 19:24

5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Vahşeti itiraf eden Cemal Metin Avcı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, yüksek güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Vahşeti itiraf eden Cemal Metin Avcı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, yüksek güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.