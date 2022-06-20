Haberler Haber Videoları Pınar Gültekin cinayeti failine ne ceza verildi! Katil Cemal Metin Avcı ne kadar hapis yatacak? | Haksız tahrikten ağırlaştırılmış müebbet cezası

Pınar Gültekin cinayeti failine ne ceza verildi! Katil Cemal Metin Avcı ne kadar hapis yatacak? | Haksız tahrikten ağırlaştırılmış müebbet cezası

Pınar Gültekin cinayeti failine ne ceza verildi! Katil Cemal Metin Avcı ne kadar hapis yatacak? | Haksız tahrikten ağırlaştırılmış müebbet cezası
20.06.2022 15:28

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Kaset bombası!

Muğla'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup, yakan Cemal Metin Avcı (32) ile suç delillerini gizleyerek yok ettikleri öne sürülen kardeşi Mertcan Avcı (26), annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın yargılandığı davanın 13'üncü duruşması, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Gelen son dakika haberine göre, Sanık Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Ceza, haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirildi.

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