Haberler Haber Videoları PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİ davasında karar çıktı! Herkese beraat, katil Cemal Metin Avcı'ya ise haksız tahrik indirimi! 23 yıl...

PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİ davasında karar çıktı! Herkese beraat, katil Cemal Metin Avcı'ya ise haksız tahrik indirimi! 23 yıl...

PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİ davasında karar çıktı! Herkese beraat, katil Cemal Metin Avcı'ya ise haksız tahrik indirimi! 23 yıl...
20.06.2022 16:16

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Muğla'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup, yakan Cemal Metin Avcı ile suç delillerini gizleyerek yok ettikleri öne sürülen kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın yargılandığı davanın 13'üncü duruşması, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Gelen son dakika haberine göre, Sanık Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Ceza, haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirildi. Öte yandan Pınar Gültekin cinayetinde ismi geçen CHP’li milletvekillerine AK Parti’den tepki geldi. AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, “Bir milletvekilinin bu tür işlere bulaşması vahim bir durumdur ve asla kabul edilemez” dedi.

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