Phaselis Tüneli Başkan Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle bağlandığı törenle açıldı!

Turizmin kalbi Antalya'nın ulaşımını rahatlatacak Phaselis Tüneli, bugün törenle hizmete açıldı. Başkan Erdoğan video konferans yöntemiyle bağlandığı törende önemli açıklamalarda bulundu. Fahiş fiyat artışlarına değinen Başkan Erdoğan, "Sıkıntılar sadece Türkiye'ye mahsus gibi göstermeye çalışanların niyeti, küresel senaryoların borazanlığını yapmaktır. Enerjiden gıdaya, teknoloji ürünlerine kadar pek çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışları, tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır." dedi. Ekonomideki iyi gelişmelere işaret eden Erdoğan, "Enflasyonun boynunu kırdığımızda hedeflerimiz önünde engel kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.