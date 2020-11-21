Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı hakkında son dakika gelişmesi! İngiltere, Ocak ayında dağıtıma hazır olacağını açıkladı

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin yönettiği BioNTech ile ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşısında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yüzde 95 oranında koruyuculuk sağladığı ve ciddi bir yan etkisinin olmadığı Covid-19 aşısının fiyatı belli oldu. Reuters’a konuşan AB yetkilileri, Avrupa Birliği’nin Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği aşı satın almak için 10 milyar dolardan fazla ödediğini söyledi. Son olarak İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Pfizer ve BioNTech şirketlerinin ortak çalışması olan koronavirüs aşısının ülkeye Ocak ayı sonuna kadar kademeli olarak ulaşacağını duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı geliştirilen Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Prof Dr. Uğur Şahin'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı BioNTech aşı merakla bekleniyor.

Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngitere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock, Pfizer ve BioNTech şirketlerinin ortak çalışması olan koronavirüs aşısının ülkeye Ocak ayı sonuna kadar kademeli olarak ulaşacağını açıkladı. Aşının dağıtımına ilişkin açıklamalarda bulunan Hancock, ülke çapında aşı merkezlerinin kurulacağını belirtti.

AŞI -70 DERECEDE SAKLANMASI GEREKİYOR

Bakan Hancock, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) tarafından ülke çapında "aşı merkezleri" kurulacağını belirterek aşının eksi 70 derecede depolanmasına dikkat çekti.Hancock tarafından belirtilen aşı sıcaklığı eksi 70 derece, Güney Kutbu'nda bulunan Antartika'daki havadan daha soğuk bir ortam sıcaklığı olarak biliniyor.

AŞI DAĞITIMI İÇİN ÜÇ YOL BELİRLEDİ

Bakan Hancock, Ocak ayı sonuna kadar yapacakları koronavirüs aşı dağıtımını üç koldan yapacaklarını ifade etti.

Buna göre aşı dağıtımı, halktan oluşacak "topluluk ekipleri", aşı istasyonları ve hastanelerde kurulacak aşı merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

AŞININ MALİYETİ 31 EURO

Bu kapsamda, Avrupa Birliği "BNT162b1" adlı aşının dozuna 15,5 euro (yaklaşık 140 Türk lirası) ödeyecek. Aşı iki doz halinde uygulandığından, maliyeti 31 euroya (yaklaşık 280 Türk lirasına) denk geliyor.

KORUYUCU ETKİSİ YÜZDE 95

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin şirketi BioNTech ile ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'ın geçen hafta müjdesini verdiği koronavirüs aşısıyla ilgili geçtiğimiz günlerde kritik bir açıklama yapılmıştı. Aşının virüse karşı koruyucu etkisinin yüzde 90'dan yüzde 95'lere yükseltildiği belirtilmişti.

65 YAŞ ÜSTÜNDE YÜZDE 94 ORANINDA ETKİLİ

Pfizer ve BioNTech tarafından paylaşılan verilerde koronavirüs aşısının 65 yaş üzerinde olanlarda etkisinin yüzde 94 oranında olduğunu açıkladı.