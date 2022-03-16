Haberler Haber Videoları Pentagon 'bomba'yı doğruladı! Rusya gidişatı değiştirmek için Suriye'den savaşçı topluyor

Pentagon 'bomba'yı doğruladı! Rusya gidişatı değiştirmek için Suriye'den savaşçı topluyor

Pentagon 'bomba'yı doğruladı! Rusya gidişatı değiştirmek için Suriye'den savaşçı topluyor
16.03.2022 13:42

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:22
69 ilde kar yağışı
Haber 11:37
İBB'nin kestiği çınarların...
Haber 01:48
Yusuf İslam'dan Uluslararası...
Haber 47:01
Tarihimize kirli demek...
Haber 02:33
Ukraynalı model Anzelika...
Haber 02:48
Başkan Erdoğan liderliğindeki...
Haber 02:38
Hamile kadın eşine Lamborghini...
Haber 00:34
Çelikhan'da korkutan deprem!
Haber 02:04
"İlişkilerin düzelmesi için...
Haber 03:09
Scholz Türkiye'ye geliyor
Haber 02:05
İstanbul’a yeni kar uyarısı!...
Haber 01:00
🔔 14 MART PAZARTESİ KAR...

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken Amerikan merkezli Wall Street Journal (WSJ) tüm dünyanın konuştuğu çok çarpıcı bir iddiaya imza attı. Haberde, Rusya'nın daha önce şehir savaşlarını tecrübe etmiş bazı Suriyeli yabancı savaşçıları Ukrayna'ya savaşmaya götürmek üzere topladığı iddia edildi. Dünyanın gündemine bomba gibi düşen iddiaya ilişkin Pentagon'dan açıklama geldi. Pentagon'dan üst düzey yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da savaşmak üzere Suriye'den savaşçı topladığı haberlerinin doğru olduğunu söyledi.

Haber Videoları

Rusya ve Ukrayna arasında Donbas geriliminin ardından başlayan savaş 12. gününde devam ediyor.

RUSYA GİDİŞATI DEĞİŞTİRMEK İÇİN SURİYE'DEN SAVAŞÇI TOPLUYOR
Savaş sürerken bomba bir iddia ortaya atıldı. Rusya'nın, daha önce şehir savaşlarını tecrübe etmiş bazı Suriyeli yabancı savaşçıları Ukrayna'ya savaşmaya götürmek üzere topladığı iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, adı açıklanmayan üst düzey bazı Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Moskova yönetiminin Ukrayna'daki savaşın gidişatı doğrultusunda yeni yöntemler için arayışta olduğunu yazdı.

Gazeteye konuyu değerlendiren 4 ABD'li yetkili, başta Kiev olmak üzere Ukrayna'da şehir savaşlarının yaşanması ihtimalinin artması üzerine Rusya'nın Suriye'den yabancı savaşçı götürmek üzere bu kişileri topladığını iddia etti.

KİEV'DE KULLANILACAKLAR
Haberde, Rusya'nın Suriye'de şehir savaşlarında tecrübeli olan yabancı savaşçıları özellikle Kiev odaklı olarak topladığı ve bu kişilere belirli bir maaş karşılığında ve sınırlı süreyle sözleşme önerdiği ifade edildi.

ABD'li yetkililer, şu ana kadar bu süreçte kaç Suriyeli yabancı savaşçının toplandığı ya da bu kişilerin ne zaman Ukrayna'ya gönderileceği gibi detayların ise henüz net olmadığını belirtti.

"200-300 DOLARAK SAVAŞACAKLAR"
Deyr ez Zor şehrinde yayınlayan bir gazete, Suriyeli gönüllülere, 200 ila 300 Dolar arasında maaş önerildiğini yazdı.

ZELENSKİY: 16 BİN SAVAŞÇI BAŞVURDU
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de farklı ülkelerden 16 binin üzerinde yabancı savaşçının Ukrayna lehine savaşmak üzere başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.

PENTAGON BOMBAYI DOĞRULADI
Pentagon'dan üst düzey yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da savaşmak üzere Suriye'den savaşçı topladığı haberlerinin doğru olduğunu söyledi.

SON DAKİKA