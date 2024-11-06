Pendik'teki kazada ölen skuter kullanıcısının cenazesi defnedildi

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 20:02 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 20:02

İstanbul'un Pendik ilçesinde kullandığı skuterla tırın altında kalarak hayatını kaybeden kadın, memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yaşamını yitiren Ecem Sultan Çamlı'nın cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Balıkesir'e getirildi. Zağnos Paşa Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninde, anne Suzan ve baba Mahmut Çamlı, taziyeleri kabul etti. TOBB Balıkesir Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi olan Ecem Sultan Çamlı'nın cenazesi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, önceki dönem Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile çok sayıda kişinin katılımıyla kılınan namazın ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Pendik Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı'nda Hasan Furkan Ç. yönetimindeki dorsesiz tır, önünde ilerleyen Ecem Sultan Çamlı'nın (28) kullandığı skuteri sürüklemeye başlamıştı. Bir süre bu şekilde ilerleyen skuterdeki kadın düşerek aracın altında kalarak yaralanmıştı. Çamlı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Tır sürücüsü ise tutuklanmıştı.