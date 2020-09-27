İstanbul Pendik'te Kurtdoğmuş mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Pendik’te ormanlık alanda yangın
27.09.2020 05:35
- Pendik’te ormanlık alanda yangın
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