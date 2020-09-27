Pendik’te ormanlık alanda yangın

27.09.2020 05:35

İstanbul Pendik'te Kurtdoğmuş mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.