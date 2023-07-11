Pendik'te miras kavgası aile katliamıyla sonuçlandı! Suçunu itiraf etti, ifadesi kan dondurdu

Kan donduran olay Pendik'te yaşandı. Yenişehir mahallesinde 8 Temmuz'da meydana gelen olayda aralarında miras yüzünden kavga bulunduğu öğrenilen 3 kardeş ve yakınları arasında tartışma çıktı.

BİR ANDA SİLAHINI ÇEKTİ

Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında bir anda silahını çeken Özden Özkul, kardeşi Osman Özkul (51), yengesi Dilek Özkul (45), yeğeni Efe Burak Özkul (25) ile akrabası Zafer Öztürk (48)'e kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan 4 kişi kurtarılamadı.

Olayda Meltem Öztürk (35) de yaralandı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüpheli Özden Özkul, olay yerinde bulunan kardeşi Özen Özkul ve onlara misafirliğe gelen 5 kişiyle birlikte gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusunu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

HER ŞEY 2 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞ!

Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin iki yıl önce, birlikte çalıştırdıkları Metal Kaplama fabrikasını aralarında paylaştırmaya karar verdiklerini ortaya çıktı. Bu paylaşım sırasında Ordu'da bulunan bazı arazileri de aralarında paylaştıran 3 kardeşin, anlaşarak bu paylaşımı bitirdikleri anlaşıldı.

Ancak bir süre sonra Osman Özkul'un bu paylaşım sırasında haksızlığa uğradığını düşünerek kardeşleriyle tartışmaya başladı.

İLK KAVGA PARK YÜZÜNDEN!

Polis olay günü sahibi oldukları yan yana villalarda bir otomobilin park edilmesi yüzünden 3 kardeş arasında yeniden tartışma yaşandığı diğer aile üyelerinin de katılımıyla olayın kısa sürede kavgaya dönüştüğü anlaşıldı.

ÖNCE KARDEŞİNİ ARDINDAN YENGESİNİ VURDU

Bu kavga sırasında bir anda silahını çeken Özden Özkul'un önce akrabası Zafer Öztürk'ü ardından kardeşi Osman Özkul'u daha sonra yengesi Dilek Özkul'u ve yeğeni Efe Burak Özkul'u kurşun yağmuruna tutarak öldürdüğü ortaya çıktı.

İFADESİ KAN DONDURDU

Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden Özden Özkul, "Şirketimizi ve babamdan kalan malları anlaşarak aramızda paylaştırmıştık. Önceleri her şey iyiydi. Ancak daha sonra Osman, daha fazla pay almak için bizimle tartışmaya başladı. Bu nedenle aramızda sürekli kavga çıkıyordu.

Olay günü kardeşim Özel Özkul'un otomobilini çektiği yer nedeniyle Osman bağırmaya başladı. Olay kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir anlık öfkeyle kendimi kaybetmişim" dediği ortaya çıktı.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli ve gözaltında tutulan diğer 6 kişi geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.

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