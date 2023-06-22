Pendik'te İETT otobüsü ağaca çarptı! Ön camı tuzla buz olan otobüste 4 yolcu yaralandı

İETT otobüsleri kaza haberleriyle gündemden düşmüyor.

Sapanbağları Mahallesi'nde ilerleyen sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 KF 8650 plakalı otomobil, ara sokaktan Yunus Caddesi'ne çıkarken ters yöne girdi.

Bu sırada yolda ilerleyen Gökhan Y. idaresindeki 34 TP 5938 plakalı İETT otobüsüne yandan çarpan otomobil, savrularak yolun karşı yönündeki ağaçlara çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle İETT otobüsü de kaldırımdaki ağaca çarptı.

OTOMOBİL SÜRÜSÜCÜ KAÇTI, 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, İETT şoförü G.Y. ile A.P., A.G., B.A.E. isimli yolcular yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi Otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan şahıs ise otomobili olay yerinde bırakıp koşarak kaçtı.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaralı şoförü ve yolcuları otobüsten çıkardı.Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

"HAKİMİYETİNİ KAYBEDİNCE AĞACA ÇARPTI"

Otobüsteki yolculardan Tülay Ateş, "Arkada oturuyordum. Araba ağaca çarptı ama felaketti. Önüne hızla araba geçince şoför ister istemez hakimiyetini kaybetti ağaca vurdu. Biz o şokla dışarı çıktık. Otobüs çok dolu değildi. Bende hafif ağrı var." dedi.

"EHLİYETSİZ OLABİLİRLER"

Cavit Karataş, "Kartal metro hattına KM34 seferi ile gelirken, seyir halindeydik şoförümüz o ana kadar dikkatliydi olumsuzluk yaşatmadı. Aniden karşı istikametten yüksek süratle gelen cipi gördüm. Şoförümüzün manevra yapmasıyla kurtararak ancak bu şekilde darbe aldık. Bu kişiler ya ehliyetsizdi ya da emniyet güçlerinden kaçar haldeler." dedi.