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Pendik’te 5 katlı binada balkon çöktü
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Pendik’te 5 katlı binada balkon çöktü

Giriş Tarihi: 21.04.2025 19:20:12

Alt Kaynarca Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın birinci katındaki balkon kısmi olarak çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Pendik'in Alt Kaynarca Mahallesi Karlıca Sokak'ta , saat 16.00 sıralarında 5 katlı bir binanın birinci katındaki balkon kısmi olarak çöktü . Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, çöken balkonun altında kimsenin olmadığı belirlendi. İtfaiye ekipleri , balkondan sarkan beton parçalarını temizlerken, binadaki diğer dairelerin balkonlarında da sıva çatlaklarının olduğu görüldü.

Balkonu çöken dairede yaşayan Sultan Devecioğlu , olay sırasında evde bulunan iki çocuğunun korktuğunu belirterek, "Bir kızımda panik atak vardı. Eşim il dışında, duyar duymaz koşarak geldim. Herhangi bir yaralanma olmadı" dedi.

Binanın giriş katında yaşayan Ziya Dönergöz ise, "Deprem olduğunu zannetmişler. Eski bir bina, 1999 Düzce depreminde vardı. Neredeyse 40 senelik bir bina. Kentsel dönüşüme girmedi. Belediyeyle görüşmelerimizde binaya ortak olacak kimse bulamadık" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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