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Pendik Marmaray İstasyonu'nda kadın yolcu ile güvenlikler arasında kavga: ''Eşim gelecek bunları mahvettireceğim!''
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Pendik Marmaray İstasyonu'nda kadın yolcu ile güvenlikler arasında kavga: ''Eşim gelecek bunları mahvettireceğim!''

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024, 20:33   |   Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024, 20:33

Pendik Marmaray İstasyonu'nda başkasına ait ücretsiz kartla binmeye çalışan bir kadın yolcunun, güvenlik görevlileriyle yaşadığı tartışma kavgaya dönüştü. Kadının, “Manyaklara bak. Eşim gelecek bunları mahvettireceğim” sözleri ve kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik Marmaray İstasyonu'nda geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yaşanan olay, yolcular arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. İddiaya göre, başkasına ait ücretsiz kartla Marmaray'a binmeye çalışan bir kadın yolcu, güvenlik görevlileri tarafından durduruldu. Durumun fark edilmesi üzerine kadın yolcu ile güvenlik görevlileri arasında sözlü bir tartışma başladı.

Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kadın yolcunun sinirlenmesi üzerine, "Manyaklara bak. Eşim gelecek bunları mahvettireceğim" sözleri dikkat çekti. Diğer güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son bulurken, olayın şoku istasyonun sakinlerine de yansıdı.

Yaşanan bu olay, bir başka yolcunun cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde, kadının sert çıkışları ve güvenlik görevlileriyle yaşanan arbede net bir şekilde görülüyor. Kavga, güvenlik görevlilerinin soğukkanlı müdahalesiyle daha fazla büyümeden sonlandırıldı. Olayla ilgili olarak güvenlik görevlilerinin tutanak tuttuğu ve inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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