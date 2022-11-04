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Pençe Kilitten acı haber! İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu

Pençe Kilitten acı haber! İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu
04.11.2022 11:50

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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın şehit düştüğünü duyurdu.

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Terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu.

İSTİHKAM ONBAŞI LOKMAN AKÇAĞLAYAN ŞEHİT OLDU
Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın şehit düştüğünü duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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