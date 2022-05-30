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Pençe Kilit operasyonundan acı haber! Uzman Çavuş Muhammed Serttaş şehit oldu

Pençe Kilit operasyonundan acı haber! Uzman Çavuş Muhammed Serttaş şehit oldu
30.05.2022 11:07

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Son dakika... MSB'dan yapılan açıkladamada, "Pençe Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Muhammed Serttaş kaldırıldığı hastanede şehit oldu" denildi.

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Son dakika... MSB: Pençe Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Muhammed Serttaş kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 27 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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