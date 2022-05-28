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Pençe-Kilit operasyonunda SİHA 18 PKK'lıyı öldürdü

Pençe-Kilit operasyonunda SİHA 18 PKK'lıyı öldürdü
28.05.2022 13:35

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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı teröristin SİHA'larla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçik'in nefesi, teröristlerin ensesinde." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist daha SİHA'larımızın operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." bilgilendirmesi yapıldı.

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